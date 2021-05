Schepdaal moedigt Remco Evenepoel aan met roze spandoeken: "Stiekem hopen we dat hij Giro wint"

"We mogen de druk niet te hoog leggen", zegt een inwoner. "Maar stiekem hopen we dat onze Remco de Ronde van Italië wint." De spandoeken duiken intussen overal op. "Wat begon als een kleine steunactie in het supporterscafé, is nu al uitgegroeid tot een actie met 50 spandoeken in Schepdaal, Lennik en Wambeek", vertelt de baas van supporterscafé 'In de Rustberg'. Hij hoopt dat Remco ten minste één dag in de roze leiderstrui mag rijden. Dat zou wel eens kunnen na de tijdrit, waarmee de Giro zaterdag in Turijn begint.