Scholen in Noord-Limburg versoepelen pas ten vroegste op 17 mei

Noord-Limburg kampt met slechte coronacijfers en dus kan de door Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts (N-VA) aangekondigde versoepeling voorlopig niet doorgaan. Voor de WICO-scholengroep die vestingen heeft in Lommel en Pelt betekent dat zowat 3.000 leerlingen van de tweede en derde graad een week langer afstandsonderwijs moeten volgen. "We doen dit met pijn in het hart", zegt algemeen directeur Bart Kerkhofs. "We hadden de leerlingen, de leerkrachten en de ouders graag een mooi einde van dit schooljaar willen bieden".