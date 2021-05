Stalenstraat in Genk zet opmars verder met nieuw graffitikunstwerk

“Toen ik hoorde dat we ons konden opgeven voor een graffitikunstwerk was ik meteen enthousiast”, zegt Olivier Strauven, gedelegeerd bestuurder van de Wara. “Zeker toen ik vernam dat het om dezelfde kunstenaar ging als de persoon die hier een eindje verderop de prachtige visser heeft neergezet." Smates, die in het echt Bart Smeets heet, heeft bij het maken van het ontwerp rekening gehouden met de historiek van de Wara. "De maan op het beeld staat symbool voor licht, wat ook achter de gevel schuilgaat. En er is ook een fiets in de tekening verwerkt, want we zijn pas met een fietsafdeling begonnen. Verder zal je ook heel wat elementen uit Genk herkennen die te maken hebben met het mijnverleden en de Stiemerbeek. De stijl van de kunstenaar is dromerig, vaak met de natuur als belangrijk element”, aldus Strauven.