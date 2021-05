Stierengevecht symbool voor  regioverkiezingen: "In Madrid zijn we veel sterker dan de coronapandemie" 

In de Las Ventas-arena, in de Spaanse hoofdstad Madrid, konden liefhebbers afgelopen zondag voor het eerst sinds het begin van corona nog eens een stierengevecht meemaken. Door de pandemie belandden veel matadors in de werkloosheid, waardoor de hele sector in een financiële crisis terecht kwam. Het spektakel van zondag lokte zo'n 6.000 toeschouwers naar de arena, die voor iets minder dan de helft was gevuld. Op amper twee uur tijd waren de tickets uitverkocht.