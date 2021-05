Vaccinatiecampagne in stroomversnelling: Antwerpen gaat 14 uur per dag vaccineren, 750 vaccins per uur

Deze week worden in Vlaanderen precies 468.845 vaccins toegediend. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met vorige week. De vaccinatiecampagne komt stilaan in een stroomversnelling. In Antwerpen zal het aantal vaccinaties in het test- en vaccinatiecentrum Spoor Oost opgedreven worden naar 10.500 per dag. Vanaf de tweede helft van mei zal er 14 uur per dag gevaccineerd worden van 8 uur tot 22 uur.