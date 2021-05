Van sproeiverbod tot vaarverbod: Vlaams "afschakelplan" bij waterschaarste is klaar

Experten als Willems gaan ervan uit dat het er op vlak van droogte niet echt op gaat beteren. "We gaan dat meer en meer krijgen en soms nog extremer, door de klimaatverandering", vermoedt hij. "Tegelijk beseffen we dat we daar heel kwetsbaar voor zijn. We hebben in Vlaanderen heel weinig water per persoon beschikbaar. Dat maakt dat we tijdens extreme droogte altijd in de problemen zullen komen."