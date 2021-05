Vlaamse Sportfederatie vreest tekort aan sportmonitoren op zomerkampen

"Normaal gezien werkt een coach tijdens de zomer een viertal weken mee", stelt Steven Dutry van Sportievak, dat sportkampen organiseert. "Er zijn dan twee oplossingen om het mogelijk tekort aan monitoren op te vangen. Of je trekt minder gekwalificeerde monitoren aan, maar dat doen we niet graag. Of we gaan kampen annuleren, maar daar durven we nog niet aan denken."

De federatie vraagt daarom aan de regering om snel werk te maken van een aanpassing. Of het loonplafond per maand zelfs weer af te schaffen. "Want er bestaat al een jaarlijks loonplafond. Het zou voor de organisatoren van kampen veel handiger zijn als monitoren meer vrijheid hebben om zelf te kiezen wanneer ze hun kampen geven, gespreid over verschillende vakantieperidoes of geconcentreerd in één peridoe."