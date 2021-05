Voormalig bouwmeester Van Broeck: "Aanbouw aan het Steen moet niet mooi zijn"

In Antwerpen is er beroering ontstaan over het gebouw dat naast het "Steen" wordt opgetrokken. Veel Antwerpenaren vinden het niet mooi, maar dat is naast de kwestie, zegt voormalig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck in "De afspraak". "Ik ben niet bezig met schoonheid, architectuur moet maatschappelijk meerwaarde creëren".