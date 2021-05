CD&V-voorzitter Joachim Coens: "Joke Schauvliege is een volwaardige kandidaat voor het Grondwettelijk Hof"

CD&V schuift niet enkel Schauvliege naar voor als kandidaat-rechter maar ook partijgenoot Sabine de Bethune. Partijvoorzitter Joachim Coens bevestigde in "De ochtend" op Radio 1 dat hij het volste vertrouwen heeft in de kwaliteiten van beide kandidaten.

"Dit is een politieke benoeming waar een aantal criteria aan verbonden zijn", stelt hij. "Men moet parlementaire ervaring hebben, 5 jaar, men moet minstens 40 jaar zijn en een juridische achtergrond en ervaring hebben. Schauvliege en de Bethune zijn daarom volgens mij allebei volwaardige kandidaten."

De mogelijke benoeming van Schauvliege wordt door critici gepercipieerd als een politiek geschenk voor de ex-minister, vanwege haar ontslag. Maar dat ontkent Coens dus.

Volgens hem wordt Schauvliege dus niet weggepromoveerd. "Dit gaat niet over cadeaus, het Grondwettelijk Hof is een heel belangrijke instelling. De beslissing over de benoeming ligt uiteindelijk bij de Senaat."

Beluister hieronder het gesprek met Joachim Coens in "De ochtend" op Radio 1: