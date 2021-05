Was politiegeweld bij La Boum 2 gerechtvaardigd of niet?

Ook Maxime uit Vaalbeek, in Vlaams-Brabant kan ervan meespreken. Op beelden, gemaakt door de Portugese zender RTP, is te zien hoe hij door agenten werd meegesleurd en tot twee keer toe pepperspray in zijn gezicht kreeg.

“Ik ben naar Brussel getrokken om vreedzaam te protesteren, niet om amok te maken of te feesten", getuigde de jongeman vandaag op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ik hield me in het Ter Kamerenbos aan alle coronamaatregelen ook al zijn die volgens mij niet wettig. Ik had een mondmasker op, hield voldoende afstand en was gewoon een kruiswoordraadsel aan het oplossen toen de politie mij aanviel. Eerst probeerden ze mij met stokken weg te jagen en toen hen dat niet lukte, hebben ze mij de volle laag geven met pepperspray."

Uiteindelijk vielen er zaterdag zo’n 25 gewonden: 15 deelnemers en 10 politieagenten. 132 aanwezigen werden opgepakt.