Zomeropera op Alden Biesen uitgesteld: "Veiligheid van publiek en medewerkers staat voorop"

De zomeropera op de landcommanderij in Alden Biesen in Bilzen wordt uitgesteld. De première was gepland op 26 mei, maar wordt nu verschoven naar 27 augustus, want ondanks de versnelde vaccinatiecampagne, laten de coronacijfers het evenement nog niet echt toe. De veiligheid van publiek en medewerkers staat voorop, klinkt het.