Minister Demir stuurt deurwaarders om stookoliefonds af te dwingen. Luisteraar Rudy: "Sanering kost me 100.000 euro"

Het stookoliefonds is een fonds dat moet tussenkomen bij mensen met een lekkende stookolietank om hun vervuilde grond te saneren. De belofte dat er zo'n fonds moet komen, is al jaren geleden gemaakt, maar in de praktijk is er nog niks. En de kosten voor een bodemsanering kunnen vaak oplopen tot tienduizenden euro’s.

Kostenplaatje van 100.000 euro

Vorig jaar in september vallen Rudy en z'n gezin plots zonder verwarming. De reden: geen stookolie meer in hun tank. Heel vreemd, want in januari was de tank helemaal nagekeken en in april volledig gevuld. Rudy had al snel door dat een lek de oorzaak zou zijn.

"Maar liefst 4.000 liter stookolie verdween in de bodem, dat is gigantisch. Als goede burgers hebben we de officiële weg gevolgd en alles aangegeven, ik vind niet dat je zoiets kan en mag verstoppen." Maar de gevolgen zijn catastrofaal. "Als we alle facturen samentellen kom ik aan een bedrag van maar liefst 100.000 euro."

Helemaal alleen

Op zijn verzekering moet Rudy niet rekenen. Die komt enkel tussen bij aansprakelijkheid tegenover derden, en omdat de vervuiling in de eigen grond van Rudy zit, kan hij daar dus geen beroep op doen. Over het bedrijf dat de tank enkele maanden vóór het lek kwam controleren, wil Rudy zich niet uitspreken.

Rudy hoort wel van verschillende mensen in zijn omgeving dat er een fonds is waar hij zal kunnen op rekenen, maar die gedachte wordt snel de kop in gedrukt.

"Ik ben opzoekwerk gaan doen, maar al heel snel werd duidelijk dat dat saneringsfonds voor stookolietanks voor burgers nooit opgericht is. Ik sta er dus alleen voor. Mijn enige troost is te beseffen dat er in het leven ergere dingen zijn dan financiële problemen, maar dit hakt er toch stevig op in."

Waar blijft het fonds?

Inspecteur Sven Pichal trekt met het verhaal van Rudy naar Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Waarom is dit stookoliefonds nog altijd een lege doos? "We hebben sinds 2019 al veel gesprekken gehad. Eerst hebben we gevraagd en daarna geëist om het fonds op te richten." Maar voorlopig wil de stookoliesector niet meewerken volgens minister Demir.

In totaal zouden zo'n 10.000 gezinnen te maken hebben met bodemverontreiniging door stookolie. "Maar de sector speelt een cynisch machtsspel waarbij ze weigert mee te werken om drama's zoals bij Rudy te vermijden. De sector zegt het stookoliefonds pas te willen oprichten als de Vlaamse regering terugkomt op het aangekondigde verbod op de plaatsing van nieuwe stookolieketels", zegt minister Demir.

30 dagen tijd voor oprichting

Demir houdt voet bij stuk en wil dat het stookoliefonds er komt. Daarom gaat ze actie ondernemen. "Vandaag, maandag 3 mei, gaan er deurwaarders langs bij de drie bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de oprichting voor dit fonds: Brafco, de Belgische petroleumfederatie en Informazout. En ook naar hun bestuurders en zaakvoerders."

Minister Demir stelt alle partijen in gebreke: "ze hebben tot 31 mei de tijd om het fonds op te richten. De sector heeft 110 miljoen euro aan reserves om het fonds te vullen, dus als ze niet willen meewerken is dat pure onwil van de sector." Ook gezinnen die in het verleden een bodemverontreiniging hebben meegemaakt zullen nog een beroep kunnen doen op het fonds. "Ook mensen als Rudy die al gestart zijn met de saneringswerken zullen beroep kunnen doen op het stookoliefonds", zegt minister Demir.

Demir laat weten dat als de sector niet op deze eis ingaat, ze ook nog een plan B heeft om toch tot de oprichting van het stookoliefonds te komen.

Bekijk hier het verhaal van Rudy*: