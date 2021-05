Zuid-Afrika stopt met fokken van leeuwen voor jacht of toerisme

De regering van Zuid-Afrika wil een einde maken aan het fokken van leeuwen voor van de jacht of toeristen, en de handel in producten als leeuwenbotten. Dat heeft de Zuid-Afrikaanse minister van Milieu Barbara Creecy gezegd. Creecy kondigde ook aan dat Zuid-Afrika niet zal lobbyen voor het versoepelen van internationale beperkingen op producten als ivoor of de hoorns van neushoorns.

Het fokken van leeuwen is een grote industrie in Zuid-Afrika, vaak in erbarmelijke omstandigheden. Toeristen kunnen de tamgemaakte welpen aaien, of wandelingen maken met de dieren. De oudere leeuwen worden vaak neergeschoten in georganiseerde jachtpartijen.