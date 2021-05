2 scholen in Bredene en 1 in Ledegem sluiten door coronabesmettingen: "Leerlingen moeten in quarantaine"

De vrije basisschool De Dorpslinde in Bredene blijft de hele week gesloten. Verschillende leerlingen en leerkrachten uit verschillende klassen testten daar positief op het coronavirus. Ook de kleuterafdeling op de vestiging Centrumplein van De Zandlopertjes in Bredene besloot om de deuren te sluiten na coronabesmettingen. De kleuters moeten 10 dagen thuis blijven in quarantaine.

Directeur Gunther Vanmassenhove verwitttigde de ouders dit weekend: "Ik had dit weekend plots 3 besmette kleuterjuffen en ik kon de veiligheid van de kleuters niet meer garanderen. In overleg met de algemeen directeur van de scholengroep Stroom Kris Vandecasteele was de beslissing heel vlug gemaakt om de kleuterafdeling op het Centrumplein volledig te sluiten". De lagere school van de vestiging Centrumplein en de vestiging Groenendijk van De Zandlopertjes in Bredene blijven wel open.