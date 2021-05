200 jaar geleden stierf Napoleon, zijn erfenis verdeelt Frankrijk: koesteren of verketteren?

Op 5 mei 1821, precies 200 jaar geleden, stierf Napoleon Bonaparte in ballingschap op het eiland Sint-Helena. Om dat te herdenken zal de Franse president Macron een toespraak houden en zal hij een rouwkrans neerleggen aan het praalgraf van Napoleon in het Hôtel des Invalides in Parijs. Maar de Fransen discussiëren al weken over die herdenking: moet dat nog wel? En was Napoleon nu een vooruitstrevend hervormer of een dictator? De kritiek zwelt aan, van radicaal-linkse politici tot de jongeren van Black Lives Matter. Onze reporter Steven Decraene. peilde naar de stemming in Parijs. Bekijk hierboven zijn reportage.