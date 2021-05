Apothekers gaan rokers helpen om te stoppen

Hilde Deneyer uit Overijse is één van de vele apothekers die in mei klanten gaat aanspreken die roken. Al wil ze wel benadrukken dat rokers zich niet verplicht moeten voelen om in gesprek te gaan. "Een openingsvraag zou bijvoorbeeld kunnen zijn "Is het goed als we het even hebben over roken?" Als daar een positief antwoord op komt, kunnen we verder peilen naar de situatie. Hoeveel sigaretten rookt de patiënt, heeft hij al eerder een poging gedaan om te stoppen, en kijken of hij eventueel gemotiveerd kan worden om te stoppen met roken. En wat de concrete acties dan zouden kunnen zijn."