Aziatische Amerikanen verenigen zich tegen racisme

De stichting wordt dinsdag officieel gelanceerd, met bijdragen van de oud-presidenten Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama. Het initiatief komt zes weken na schietincidenten waarbij zes vrouwen van Aziatische afkomst die als masseur werkten bij de stad Atlanta werden gedood. Ook in andere delen van de VS worden geregeld Aziatische Amerikanen aangevallen, mogelijk omdat zij medeverantwoordelijk worden gehouden voor de coronapandemie. Die beeldvorming werd ook in de hand gewerkt door een aantal uitspraken van ex-president Trump.

De stichting wil de 23 miljoen Aziatische Amerikanen en mensen van eilanden in de Stille Oceaan, in de VS samenbrengen en strijdt voor hun "streven naar welvaart", aldus stichtingsvoorzitter Sonal Shah. Hij ziet een "exponentiële groei" van haat en geweld tegen deze groep.



De stichting richt zich in eerste instantie op het steunen van organisaties die zich hiertegen verzetten en het bewustzijn over de bijdrage die Aziatische Amerikanen hebben geleverd aan de ontwikkeling van de VS. De mensen erachter komen vooral uit de financiële wereld en gaan dan ook meer fondsen werven. Volgens de website van de stichting zijn grote bedrijven als Amazon, Coca-Cola, Merck, Nike en Walmart gestrikt als partner. Die hebben volgens Amerikaanse media de helft van het startkapitaal van 250 miljoen dollar toegezegd.