Bijzondere winkel in Anderlecht open: "Alles is gratis, enkel bedanken"

Minstens zo belangrijk als het duurzame aspect, is het sociale. "Tijdens de wintermaanden hebben we hier een pop-up Oxfamwinkel open gehouden", vertelt Gerd. "Toen verkochten we heel goedkoop winterkledij. Voor twee euro per kilo. Omdat er tijdens de lockdown niets te beleven was, zagen we mensen elke dag terug komen om een half uurtje uit hun huis te komen. In een winkel waar het goedkoop was. En we zagen ook hoe dat een sociaal functie begon te vervullen. Mensen konden niet meer sporten, of andere hobby's doen. Het enige wat openbleef waren de winkels. Daarom bedachten we om een winkel te maken die gratis is, en zo nog laagdrempeliger."

En voor wie misschien stiekem zijn eigen winkel zou willen bevoorraden met de gratis spullen: "De regel is één object per persoon, per dag".