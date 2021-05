Burgemeester van Sint-Truiden mogelijk al in maart gevaccineerd: "Onethisch", vindt oppositie 

"Heel veel gaan we daar niet mee kunnen doen, maar als er vaccins zijn gegeven aan bepaalde mensen, zijn die gegeven. We kunnen die niet recupereren om die vaccins aan andere mensen te geven", zegt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Er is daarmee ook geen wet die overtreden is. We proberen de mensen in volgorde van kwetsbaarheid en risico te vaccineren en dat lukt in Vlaanderen ook zeer goed. Er wordt over het algemeen eerlijk gehandeld. Maar als je in het vaccinatiecentrum een aantal vaccins voorhanden hebt, en je hebt niemand om te vaccineren, dan kan ik me voorstellen dat je belt naar mensen uit het gemeentebestuur of van wie je de gsm-nummers op zak hebt, omdat je zo dan snel een oplossing hebt voor die vaccins."

In Lommel kwamen in februari ook al twee schepenen in opspraak, omdat ze zich hadden laten vaccineren, samen met de bewoners van enkele rusthuizen.