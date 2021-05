Cabaretier André Van Duin ontroert met toespraak tijdens Nationale Dodenherdenking

Van Duin is in 1947 geboren in Rotterdam, de havenstad die in 1940 door de Duitse Luftwaffe is platgebombardeerd. In dat Rotterdam werd zijn vader opgepakt tijdens een razzia. "Mijn vader werd ook opgepakt en per trein naar Duitsland gedeporteerd. Wat hij daar precies heeft gedaan, en welke ontberingen hij moest doorstaan, heeft hij nooit iets over verteld. Als ik er wel eens naar vroeg zei hij altijd: ‘Dat wil je niet weten, jongen” Hij had het overleefd… Maar je moest niet vragen: Hoe…"