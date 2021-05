Cafébazin Maaike: "De coronaregels veranderen mijn stiel van mensen bij elkaar brengen"

Daarnaast is er ook de lage omzet: "De inkomsten van alleen een terras openhouden, kan je niet vergelijken met een normaal draaiend café. Ik doe het dus vooral voor mijn klanten. Ik ben al een hele tijd met hen in contact via Facebook en videocalls. Op die manier hebben we toch onze toogbabbeltjes. Maar ik merk dat ze het heel hard missen om te kunnen langskomen in mijn café. Dus het is goed dat het vanaf zaterdag weer kan."