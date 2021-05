Chinese raket dreigt ongecontroleerd neer te storten op aarde: "Afwachten, want nog veel onzekerheden"

Blijkbaar pakken de Chinezen niet zo aan. "Vorig jaar is hetzelfde gebeurd nadat ze met dezelfde raket een testlancering hadden uitgevoerd", zegt Geukens. "Toen vroeg men zich af of het controlesysteem niet had gewerkt. Dat dit nu voor een tweede keer gebeurt, geeft aan dat er geen controlesysteem in zit."

Vorig jaar is alles min of meer goed afgelopen, hoewel er wel brokstukken in Ivoorkust zijn terechtgekomen. "Maar het traject van die rakettrap leidt ook over bijvoorbeeld de Oostkust van de Verenigde Staten", weet Geukens.

Afwachten dus. "Men heeft een voorspelling gemaakt wanneer het ding zou kunnen terugkomen", zegt Koen Geukens. Dat zou op 10 mei zijn, rond 3 uur 's nachts onze tijd. Maar er is nog veel onzekerheid, want er is een marge van 41.