Colombiaanse minister neemt ontslag na protest tegen belastinghervorming

De voorbije dagen werd in Colombia massaal gemanifesteerd tegen een omstreden belastinghervorming die de regering had voorgesteld. De betogers vreesden dat de hervorming vooral de armeren en de middenklasse zou treffen. Als gevolg van het felle protest, dat aan negentien mensen het leven kostte, besliste president Ivan Duque zondag de maatregel in te trekken "om zo snel mogelijk te werken aan een nieuw project".

"Door in de regering te blijven zitten zou het moeilijk worden om snel en efficiënt de nodige consensus op te bouwen, rond een nieuw hervormingsvoorstel”, zegt Carrasquilla. Hij waarschuwt in zijn mededeling ook dat een hervorming wel degelijk nodig is, omdat anders "de macro-economische stabiliteit van het land ernstig in gevaar zou komen".



Carrasquilla zal in de Colombiaanse regering worden opgevolgd door de econoom José Manuel Restrepo, die tot nu toe minister van Handel was.