Experts bezorgd over idee voor coronapas: "Toegang ontzeggen aan niet-gevaccineerden is onwettig"

Mag je bijvoorbeeld iemand weigeren op het openbaar vervoer, op café of in de bioscoop als die persoon niet gevaccineerd is? Het gelijkekansencentrum Unia vindt alvast van niet.

Ten eerste zijn er volgens hen nog te veel vragen over de vaccins en over het virus zelf. “Men gaat er van uit dat wie een vaccin gekregen heeft geen COVID-19 heeft en de ziekte niet kan overdragen en dat wie geen vaccin kreeg dat wel doet”, legt experte discriminatie Dominique De Meyst uit op Radio 1. "Maar dat gaat feitelijk niet helemaal op en als we op basis van die informatie groepen in de samenleving anders gaan behandelen, is dat in strijd met de discriminatiewetgeving.”