Cyberaanval in ons land: vergaderingen in de Kamer geschorst, twee uur geen reservaties voor vaccinatie

Het gevolg van de cyberaanval was dat verschillende websites van de overheid, zoals Tax-on-web en de website van de premier niet of moeilijk bereikbaar waren. "Dat betekent ook dat thuiswerkende ambtenaren en studenten die afstandsles volgden, problemen ondervonden", zegt Haex.

Alles samen zou een tweehonderdtal instellingen getroffen zijn. Zo was het een tijdlang onmogelijk om een afspraak te boeken voor een coronavaccinatie. Intussen kan dat wel weer, zegt Frank Robben, de IT-verantwoordelijke van de vaccinatiecampagne. In de vaccinatiecentra is alles blijven functioneren, verzekert Robben. De vaccinaties konden worden opgeladen naar de vaccinatiedatabank en de medewerkers van de centra konden de afspraken bekijken.

Wel moest het boekingssysteem tijdelijk worden afgezet. Daardoor konden mensen vanaf de middag tijdelijk geen afspraak meer vastleggen om zich te laten vaccineren. Dat gebeurt enkel in Gent, Antwerpen, Brussel en Wallonië, waar mensen zelf hun afspraak moeten boeken. Elders in Vlaanderen krijgen burgers een tijdstip toegestuurd.

Na een tweetal uur ging het boekingssysteem weer online. Wie problemen ondervond bij het boeken van een afspraak, kan best in de late namiddag of avond nog eens proberen, adviseert Robben.