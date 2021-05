Wat weten we al over de "nooit geziene" cyberaanval tegen overheidswebsites in ons land? 

Volgens expert Tim Cools is de suggestie dat China wel eens achter de aanval zou kunnen zitten wat "vergezocht" op dit moment. De aanval doet wel denken aan wat er de voorbije maanden in andere landen gebeurd is. Zo werd eind maart het parlement in Australië aangevallen, samen met de tv-omroep Channel Nine. Omdat het land twee jaar eerder ook al werd aangevallen (net voor de verkiezingen) en de Australische inlichtingendienst na een onderzoek tot de conclusie kwam dat China achter deze aanval zat, werd ook nu in die richting gekeken.

Eerder dit jaar werd ook India het slachtoffer van Chinese hackers die het elektriciteitsnetwerk waren binnengedrongen, en dichter bij huis werd ook het Finse parlement afgelopen herfst aangevallen. De Finse inlichtingendienst wees toen de Chinese hackersgroep APT31 aan als verantwoordelijke, die in opdracht van de Chinese overheid zou hebben gehandeld.

“Of deze aanval staatsgesponsord is, en of China hier bijvoorbeeld achter zit, dat kunnen we nu nog niet besluiten”, zegt VRT NWS expert Tom Van de Weghe. “Maar uitgerekend vanmiddag was in de commissie Buitenlandse Zaken van de Kamer een zitting gepland was over de behandeling van de Oeigoeren in China. We zien internationaal dat kritiek op China al eerder gelijkaardige aanvallen triggerde.”

China is er in elk geval zeer goed toe in staat, aldus Van de Weghe. “Er zijn weinig landen die zo goed zijn uitgerust als China. Cyberoorlogsvoering is ook een militaire strategie waar China steeds vaker op terugvalt, als deel van een grotere informatieoorlog. Precies omdat het zo moeilijk te achterhalen is wie erachter zit. Vaak gebruikt het land "onderaannemers" zoals APT31, die hun sporen goed kunnen uitwissen. De Chinese overheid zal trouwens staalhard ontkennen dat ze hier iets mee te maken heeft."