Dag van de Brandweer : Let's stick together "Hulpverlening zit in ons hart en onze nieren"

Laura is sinds 2018 brandweerman in de wijk de Belgiek in Deerlijk. Ze zegt bewust "brandweerman", want dat is de officiële titel: "Maar voor vrouwen is de job zeker haalbaar en ik ben niet alleen of uniek. Er zijn toch al wat vrouwen bij de vrijwillige brandweer."

Laura is 22 jaar. Vroeger was ze lid van de jeugdbrandweer: "Het was een sprong in het onbekende. Ik heb geen kennissen of familie die brandweerman zijn, maar het was een wild idee en het vuurtje was aangewakkerd. Het was voor mij een soort jeugdbeweging toen. Ik ben zo doorgegroeid en ben nu vrijwilliger. Ik combineer dat met mijn studies als verpleegkundige."