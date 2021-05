Denemarken heeft al een coronapas, hoe werkt die? "Na negatieve test 3 dagen de kans om te doen wat je wil"

Om dat te kunnen bereiken is een enorme testcapaciteit nodig, erkent Adam. "Ik denk dat Denemarken op dit moment de grootste testcapaciteit ter wereld heeft." Die coronapas voelt "supernormaal" aan, vindt ze. "Iedereen die ik ken laat zich heel vaak testen. Iedereen is blij dat we die kans krijgen. Het is een kleine moeite om daarna 3 dagen te kunnen doen wat je wil."

En wat met de controles? Raakt iemand zonder bewijs of iemand die positief is nergens binnen? "Neen, die pas wordt echt overal gecontroleerd. Op café is het meestal de ober die dat doet wanneer je binnenkomt. Je moet ook 30 minuten op voorhand je tafel boeken als je binnen wil zitten."

Over de invoering van de coronapas was in de Deense politiek weinig discussie, weet Adam. "Ik denk dat maar 1 van de 10 partijen tegen was." De besmettingscijfers in Denemarken zijn intussen "heel laag en blijven stabiel", zegt Adam. "En mensen die corona hebben worden er snel uitgehaald. Ik heb ook het gevoel dat de mensen zich hier heel goed aan de coronaregels houden."