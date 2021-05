Discussie over mogelijk tekort van 1,3 miljoen euro in Hoeilaart

Hoe zit het met de 1,3 miljoen euro in de gemeente Hoeilaart? Daar gaat de discussie over tussen de meerderheid en de CD&V-oppositie. Het geld staat alleszins al ingeschreven bij de inkomsten, maar zal er nooit komen. Dat zegt gemeenteraadslid Patrick Demaerschalk (CD&V): “We hebben moeten vaststellen dat er momenteel een verlies is op de begroting van 2 miljoen euro. Dat heeft te maken met de kosten die we moeten maken door de coronacrisis, waar we uiteraard achter staan. Maar het grootste gat dat in de begroting is geslagen, ligt in ons OCMW-rusthuis Hof ten Doenberghe. Daar heeft men 1.3 miljoen euro teveel geboekt aan ontvangsten. Dat gaat om geld dat ze al hadden ontvangen van de zorgkassen van de Vlaamse overheid. Dat geld moet nu weer afgeschreven worden waardoor we met een grote schuld zitten.”