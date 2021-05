Ex-koppel schuldig aan roofmoord op gevangenisverpleegster uit Grobbendonk

Op 26 april 2018 werd het lichaam van Christine Lenaerts gevonden in Olen. Ze was vier dagen eerder verdwenen. Haar lichaam vertoonde tekenen van zware slagen en ze was gewurgd.

Lenaerts was net voor haar verdwijning geschorst door de gevangenisdirectie omdat ze de vrouw van het koppel onderdak verleend had. Die zat in de gevangenis, maar was niet teruggekeerd nadat ze een uitgaansvergunning had gekregen. Ze had haar toenmalige vriend weer opgezocht en samen met hem had ze besloten om de verpleegster te ontvoeren en te beroven, om naar Tenerife te kunnen reizen.