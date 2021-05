Festival Dranouter komt dan toch met kleinschalig alternatief deze zomer

"Er is nog geen duidelijkheid over wat er zal kunnen tegen augustus, maar we kunnen niet blijven wachten", zegt organisator Bavo Vanden Broeck van Festival Dranouter. "De vorige deadline was 23 april. We waren klaar om met ons team uit de startblokken te kunnen schieten. Maar er kwam geen nieuws. De volgende deadline is op 11 mei, maar er is geen garantie dat er dan effectief meer informatie zal zijn. Maar een festival organiseren is een gigantisch werk, als je het professioneel wil doen, en wachten tot dan was niet meer haalbaar."