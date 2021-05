Vijftiger uit Blind Getrouwd vond nog voor de uitzending dan toch de liefde tijdens maken van podcast

De twee hebben elkaar online leren kennen. "Petra had een website gemaakt om te daten. Ze had een oproep gedaan om haar uit te nodigen voor een leuke date. Eerst bleven we netjes op anderhalve meter, maar we zaten toch al gauw in mekaars bubbel", klinkt het veelzeggend.

De twee maakten al datend een podcast. "We spraken al heel snel over wat we allemaal al meegemaakt hadden in relaties en wat we hadden geleerd. Al snel kwamen we tot de vaststelling dat dat processen waren die we toch gemeen hadden. Toen we er andere singles naar vroegen, bleek dat ook terug te komen", legt Sven uit. "Om singles een hart onder de riem te steken, vonden we het belangrijk om dat een keer op te lijsten en te laten horen. En we willen ook meegeven dat single zijn best wel dik ok is."