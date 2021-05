Heilig Hart instituut Heverlee huurt Walibi af voor 2.000 leerlingen

"We hebben voor Walibi gekozen omdat dat niet zo heel ver is van onze school", legt de directeur uit. "Want we gaan met bussen over en weer moeten rijden. Omwille van de coronamaatregelen mogen we maar één klas per bus vervoeren. Wij wilden aanvankelijk op uitstap met de 1.000 leerlingen van de eerste graad, maar voor Walibi is het dan niet rendabel om het park open te doen. Dus hebben we beslist om ook de tweede graad mee te nemen. We vinden het wel heel jammer dat het vijfde en zesde jaar niet mee kan, want daarvoor hebben we geen vervoer. Maar we hopen dat de coronamaatregelen tegen dan versoepeld zijn zodat de derde graad toch nog mee kan."