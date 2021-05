Hoeyberghs dient wrakingsverzoek in tegen rechtbankvoorzitter

Het is het derde wrakingsverzoek in korte tijd dat topadvocaat Rieder heeft ingediend. In de zaak rond Optima Bank wraakte hij onderzoeksrechter Annemie Serlippens, waarna het hof van beroep haar van het dossier haalde. Later wraakte hij Serlippens opnieuw in het onderzoek naar Schild & Vrienden: volgens de verdediging was de onderzoeksrechter vooringenomen omdat ze verschillende tweets had geliket die tegen Dries Van Langenhove gericht waren. Serlippens besliste uiteindelijk zelf om zich terug te trekken uit het onderzoek.