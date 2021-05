Hondenbaasjes pleiten voor "rijbewijs" voor gedisciplineerde loslopende honden

Wat moeten honden dan kunnen om zo'n "hondenrijbewijs" te krijgen? "Heel goed luisteren naar de oproepsignalen van hun baas", vertelt Serneels. "Verantwoord los betekent dat de hond alleen los loopt op rustige paden waar je helemaal alleen bent. Als er iemand in beeld komt, zoals een fietser of jogger, wordt de hond opgeroepen. Hij blijft bij jou. De honden blijven ook op de paden en lopen niet in het bos, of achter de schapen of andere dieren."