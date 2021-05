Floraliën in Gent volgend jaar ook nog coronaproof

Het thema blijft in 2022 hetzelfde. "Eigen paradijs" waarbij de nadruk ligt op mensen die zelf het groen in hun tuin en stad opzoeken. De voorbereidingen van 2020 worden overgenomen, maar de organisatoren gaan het parcours coronaproof maken. "In functie van de maatregelen van vandaag kijken we wat we dan kunnen doen. Het parcours zal een lange slinger worden, maar de mensen zullen niet kunnen terugkeren." Het parcours langs de floraliënhal en de plantentuin in het Citadelpark zal anderhalve tot 2 kilometer lang zijn en eenrichtingsverkeer.