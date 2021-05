Horeca Liedekerke: "Nu geen zomerbars"

Joris Poppe (Open Vld), schepen van Lokale Economie begrijpt volkomen dat de horeca misnoegd is na een gigantisch moeilijk jaar. "Maar we zijn met het bestuur van oordeel dat iedereen zijn plekje onder de zon verdient. Daarbij proberen we de kerk wel in het midden te houden en proberen de vaste horeca en een zomerbar complementair te laten plaatsvinden. We geven toe dat Horecaoverleg in Liedekerke ontbrak, dat gaan we veranderen."

Steven Van Bont van zomerbar 'Op 't Hof' is verontwaardigd. “Eén keer hebben we een promoweekend georganiseerd met pintjes aan één euro en daar worden we nog altijd op gepakt”, zegt hij. "Voorts doen we ook toegevingen voor de lokale horeca. We zetten maar zestig personen terwijl er coronveilig plek is voor 150 gasten."