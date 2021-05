Horeca-uitbaters volop bezig met klaarzetten van de terrassen

Het vraagt natuurlijk wat werk, een terras openen. Zeker als binnen nog niets mag, en je er dus voor moet zorgen dat dat terras tegen alle weertypes bestand is. Christophe Pasteleurs van 't Park in Paal-Beringen: "We hebben een tent bijgeplaatst, en ook kunstgras om een groter terras te hebben. We hebben een overeenkomst kunnen afsluiten met de gemeente om openbaar domein in gebruik te nemen en zo ons terras uit te breiden. We kunnen nu toch 60 tot 70 mensen op het terras zetten en dat zijn toch 30 plaatsen meer dan vorige zomer."

Een gelijkaardig verhaal bij Krok in Genk. Kaatje Goyens wil het terras vooral gezellig maken. "We hebben een paar pergola's aangekocht zodat we de mensen veel schaduw kunnen geven, want we zitten midden op een plein. Het moet dus ook gezellig zijn. We gaan ook proberen veel overdekking tegen de regen te voorzien. Maar we kunnen niet iedereen overdekt zetten, we kunnen geen wonderen verrichten", aldus de uitbaatster.