Dubbel zoveel woningbranden in Oost-Vlaanderen op 4 jaar tijd

Een rookmelder in huis hebben is bij wet verplicht. "De brandweer gaat niet controleren of die melders er hangen, maar we stellen bij woningbranden vaak vast dat er geen aanwezig zijn”. OM brand te vermijden, hang je dus best rookmelders. “Eens met je gezin kijken langs waar je naar buiten kan mocht er brand zijn,” is ook een tip die Luk De Wilde meegeeft. “Je kan dat in spelvorm doen met je kinderen. En als er brand is, sluit dan ramen en deuren, ga naar buiten en bel zo snel mogelijk de hulpdiensten.”