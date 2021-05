Israëlische premier Netanyahu slaagt er niet in een nieuwe regering te vormen

Netanyahu is de langst regerende premier in Israël. Hij is sinds 2009 onafgebroken aan de macht en was ook van 1996 tot 1999 al eens premier. Hij vecht voor zijn politieke overleven, maar is ook verwikkeld in een onfrisse fraude- en corruptieaffaire. Zelf ontkent Netanyahu alle beschuldigingen en heeft hij het over een politiek gemotiveerd proces.

Gisteren had hij in een ultieme formatiepoging de radicaal-rechtse leider Naftali Bennett aangeboden om tijdens de nieuwe legislatuur premier te worden in het kader van een roterend premierschap. Bennett ging daar niet op in. Hij beschuldigde Netanyahu ervan dat hij zijn partij had aangevallen en zei hem aan te kloppen bij Bezazel Smotrich van de Religieuze Zionistische Partij. Maar ook Smotrich hapte niet toe omdat Netanyahu ook steun had gezocht bij de islamitische partij Raam.