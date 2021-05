Johan De Muynck won 43 jaar geleden als laatste Belg de Ronde van Italië: "Ik denk niet dat Remco Evenepoel dit jaar de Giro wint"

De Muynck won in 1978 de Ronde van Italië. Dat was toen niet zo uitzonderlijk. Eddy Merckx had al vijf keer de Giro gewonnen. In 1977 was Michel Pollentier de beste in de Ronde van Italië. "We beleefden toen een luxeperiode in het Belgische wielrennen", vertelt De Muynck. "Dat een Belg een grote ronde won werd toen als normaal beschouwd. Nu is dat anders." Sedert De Muynck won geen enkele Belg nog de Giro. En de Oost-Vlaming is ook de laatste Belg die één van de drie grote rondes won.