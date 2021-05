Ketnet komt met kinderreeks over Tweede Wereldoorlog: "Belangrijk voor vorming van empathie en burgerschap"

Wat als een Joods meisje tijdens de Tweede Wereldoorlog niet dagelijks in haar dagboek schrijft, maar alles vastlegt in een vlog? Dat is het uitgangspunt van het nieuwe historische Ketnetprogramma "De vlog van Fée". De reeks is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Félicie Bloch-Gruszow, maar krijgt een eigentijds jasje: de serie werd volledig op met de smartphone opgenomen. Volgens ontwikkelingspsychologe Telidja Klaï doet de serie kinderen stilstaan bij het verleden: "Door zich in te leven in de geschiedenis, kunnen kinderen beter reflecteren over situaties die zich vandaag voordoen."