Kunstwerk in Brugge is gescheurd door rukwinden

Het kunstwerk bestaat uit lappen stof en doeken. Het hangt over de reien aan de Verversdijk. Schepen van cultuur in Brugge Nico Blontrock (CD&V): "Door rukwinden is er een scheur van ongeveer 1 meter. Die wordt hersteld."

De Triënnale van Brugge gaat vrijdag van start. In de binnenstad is er werk te zien van 13 binnenlandse en buitenlandse kunstenaars en architecten.