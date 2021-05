LED-scherm op Grote Markt in Ieper storend voor hotelgasten: "Door het felle licht kunnen we niet slapen"  

Het grote LED-scherm aan de belforttoren op de Grote Markt in Ieper werd geïnstalleerd om mensen te informeren over de activiteiten en corona-maatregelen in Ieper. Maar het scherm blijft ook 's nachts schijnen. Dat felle licht is nefast voor de nachtrust van buurtbewoners en hotelgasten. Het hotel, New Regina, dat recht tegenover het LED-scherm aan de Lakenhallen ligt, krijgt daardoor heel wat slechtere reviews.

Klanten, die de mooiste kamers van het hotel boeken met zicht op de Grote Markt en de Lakenhallen, kunnen volgens hoteluitbater Pieter Hollinck 's nachts niet slapen door het felle licht: "Zelfs als je de gordijnen sluit, heb je nog last van het licht. Daar is niet iedere klant tevreden mee, want de laatste maanden krijgen we geregeld opmerkingen en klachten. We hebben het als hoteluitbaters tegenwoordig al moeilijk. Maar door de verstoorde nachtrust zijn de beoordelingen steeds slechter".