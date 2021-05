Liveblog - Daling ziekenhuisopnames en nieuwe besmettingen houdt aan, Johnson & Johnson in Canada voor 30-plussers? 

Zaterdag gaan de terrassen opnieuw open. Klanten hoeven deze keer niet langer hun gegevens achter te laten of zich te registreren. Marc Van Muylders van Horeca Brussel reageert tevreden in "De ochtend" op Radio 1: "We denken dat in het verleden met die gegevens niets gedaan is geweest. Het is administratief werk geweest voor de horeca en de klanten, en dat was niet zo aangenaam." Een tafeltje op voorhand reserveren mag, maar hoeft ook niet. "Als de klant reserveert, kan de uitbater plannen. Het maakt het voor de horeca eenvoudiger om te zien hoe of wat", zegt Van Muylders.



Enkel bubbels van 4 zijn toegelaten op de terrassen, tenzij je gezin groter is. Zal de horeca dat controleren? Van Muylders wijst erop dat uitbaters geen politieagenten zijn. "Wie zijn wij om identiteitskaarten na te kijken", klinkt het. "We rekenen erop dat de burger voldoende plichtsbewust is."