Mariagrot in Olsene wordt gerenoveerd tijdens de Meimaand: "Blij dat de gemeente tijd en moeite steekt in de restauratie van de grot" 

De diaken hoopt dat tegen eind mei alles gerenoveerd is. "De laatste zondag van mei is er een Mariabedevaart naar Olsene Rotse en het zou mooi zijn mochten bezoekers de gerestaureerde grot dan kunnen zien. Maar ik geloof wel dat de gemeente het tegen dan afkrijgt." Met de steun van de gemeente is diaken Van Wassenhove erg blij, want dat is niet vanzelfsprekend in tijden waarin het aantal gelovigen daalt.