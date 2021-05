Mexico en Guatemala verontschuldigen zich bij inheemse Maya-bevolking

De boodschap werd maandag overgebracht door de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador (foto) en zijn Guatemalteekse ambtgenoot Alejandro Giammattei. Dat gebeurde tijdens een ceremonie in de gemeente Felipe Carrillo Puerto, in de zuidelijke deelstaat Quintana Roo in Mexico.

"We bieden onze excuses aan de Maya-bevolking aan voor de verschrikkelijke misbruiken die werden begaan door nationale en buitenlandse individuen en mogendheden tijdens de verovering, de drie eeuwen van koloniale overheersing en de twee eeuwen van Mexicaanse onafhankelijkheid", zo verklaarde de Mexicaanse president.



Hij verwees daarbij ook naar de Kastenoorlog (1847-1901), een opstand van de inheemse bevolking waarbij zeker 250.000 mensen zijn omgekomen. López Obrador erkende ook dat de inheemse bevolking als etnische minderheid nog altijd te lijden heeft onder racisme en discriminatie.