Meer "coronagerelateerde" misdrijven in Lier: stijging cybercriminaliteit en huiselijk geweld 

Voor het eerst in vier jaar tijd stijgt het aantal misdrijven in Lier, blijkt uit het jaarrapport van 2020 van de politie. Die toename is vooral te wijten aan de coronamaatregelen. Er was het afgelopen jaar meer cybercriminaliteit en meer huiselijk geweld. Maar de pandemie bracht ook enkele positieve gevolgen: het aantal diefstallen en woninginbraken daalde spectaculair.