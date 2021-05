Moet een pedagogische tik kunnen? CD&V en N-VA-Kamerlid Theo Francken kibbelen over wetsvoorstel

Maar valt de “pedagogische tik” nu onder dit voorstel of niet? “Mijn voorstel heeft het helemaal niet over een pedagogische tik, reageerde Koen Geens vandaag in Het Nieuwsblad. Maar volgens mede-indiener Franky Demon valt de pedagogische tik er wél onder, zo bevestigde hij vanmorgen in “De ochtend” op Radio 1. “Wij staan niet te springen om kinderen een slag op de vingers of de poep te geven. Nee, praat ermee, want van het ene komt het andere.”

