Overijverige boer verschuift eeuwenoude grenspaal: België even wat groter en Frankrijk wat kleiner

Hoelang de Belgisch-Franse grenspaal al verschoven was, is niet bekend. De ontdekking komt in elk geval op het conto van drie lokale historici, die de 200 jaar oude grenspalen tussen Frankrijk en België opsporen en proberen in ere te herstellen. Die palen dateren nog uit de tijd van het Verdrag van Kortrijk van 1820. Dat legde, in de jaren na de nederlaag van Napoleon bij Waterloo, de grens tussen Frankrijk, Luxemburg en het latere België vast. Er is sindsdien nog nauwelijks iets aan aangepast.